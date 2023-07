Vacanze napoletane per Robert De Niro: il grande attore fa il turista in centro e va a visitare il Tesoro di San Gennaro

Napoli, 27 luglio 2023 – Proseguono le vacanze di Robert De Niro a Napoli, città amata dal grande attore che sta visitando con la famiglia già da alcuni giorni. Oggi la meta è stata il Tesoro di San Gennaro.

La visita al Tesoro di San Gennaro

Robert De Niro sta esplorando tutte le bellezze del centro storico come un turista e oggi ha fatto tappa al museo del Tesoro di San Gennaro dedicato al Santo Patrono. Accompagnato in un tour speciale da Chiara della Noce, guida del complesso museale, ha iniziato la visita dalla Real Cappella del Tesoro, gioiello di arte barocca all'interno del Duomo di Napoli, che custodisce le ampolle con il sangue di San Gennaro e il busto con le ossa del Santo, ove si trova la più grande collezione di argenti del mondo.

Ha poi potuto ammirare all'interno del Museo la collezione di capolavori come la Mitra, la Collana di San Gennaro e i numerosi oggetti in oro, argento, bronzo e pietre preziose che narrano 500 anni di storia e donazioni e che raccontano l'unicità della storia che lega la città di Napoli al suo Santo Patrono. De Niro si è concesso ai selfie dei tanti fan che lo hanno fermato lungo il tragitto. “But not video”, la richiesta dell’attore, come riporta Repubblica.