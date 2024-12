Rivolta al carcere di Poggioreale, distrutte le celle di un reparto: quattro detenuti denunciati

Napoli, 18 dicembre 2024 – Scoppia una rivolta in carcere, distrutte le camere di un reparto. È successo ieri all’istituto penitenziario di Napoli Poggioreale. A fare scattare la protesta sono stati quattro carcerati extracomunitari, che volevano essere trasferiti. Inutili tentativi di mediazione del comandante della polizia penitenziaria, i quattro uomini hanno distrutto le camere di pernottamento del reparto Milano, dove erano stati sistemati.

Il sindacato: "Sempre più difficile gestire le rivolte”

“È sempre più difficile gestire le rivolte e l'uso coercitivo della forza”, commenta Luigi Castaldo, vicepresidente del sindacato Con.Si.Pe. Castaldo ricorda che la polizia penitenziaria “non ha a disposizione strumenti idonei ad evitare la colluttazione, come il taser”.

I poliziotti in servizio sono riusciti a ripristinare l'ordine nel reparto. “Fortunatamente la presenza massiccia del personale accorso ha intimorito i quattro facinorosi evitando il peggio”, aggiunge Castaldo. I quattro detenuti sono stati denunciati penalmente. Per tre di loro la protesta ha avito l’effetto sperato: ora verranno trasferiti in un altro carcere.