Violenta rissa nel Napoletano: un morto e due feriti

Napoli, 27 luglio 2025 – È di un morto e due feriti il bilancio della violentissima rissa in strada avvenuta nella notte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La vittima è un cittadino serbo di 51 anni, morto per le percosse subite. Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita.

È successo intorno alle 3 di notte in via Trieste, all’altezza del civico 105. Sono stati alcuni residenti ad allertare i soccorsi. Hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto: “Per strada ci sono tre uomini feriti”. Ma quando è arrivata l’ambulanza il 51enne era già senza vita, verosimilmente per i gravissimi traumi dovuti all’aggressione.

Subito è arrivata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Pomigliano. Secondo le informazioni raccolte dai militari, i tre erano tutti di nazionalità serba. Probabilmente a provocare la rissa ci sarebbero dei futili motivi anche accentuati dall'uso di alcol. Aperte le indagini, coordinate dalla procura di Nola.