Maxi rissa al McDonald’s di Sant’Anastasia (Napoli). Scontro armato tra 20 ragazzi: due gravissimi

Napoli, 29 ottobre 2023 – Maxi rissa violenta nel Napoletano, 20 giovani coinvolti nell’aggressione scoppiata intorno alle 5 davanti al McDonald’s di Sant'Anastasia. Esplosi dei colpi di pistola, due i feriti: un 24enne è stato raggiunto dagli spari ed è gravissimo, un 22enne è stato invece colpito a sangue con una spranga.

Scontro armato tra bande?

È il terribile bilancio della sanguinosa notte a Sant'Anastasia, piccola cittadina ai Campi Flegrei. La rissa si è consumata in via Palmentola. Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri di Castello di Cisterna, la lite sarebbe iniziata all'esterno del McDonald's e avrebbe coinvolto una ventina di persone. Uno scontro armato durata quasi 10 minuti.

Al di là dai due feriti più gravi – uno raggiunto da colpi di pistola, l'altro preso a sprangate – i carabinieri stanno cercando di identificare tutte le persone coinvolte nella maxi rissa. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenta lite tra due gruppi di persone. Una persona è stata condotta in caserma per accertamenti.

Come stanno i feriti

Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d'arma da fuoco. Due ragazzi, uno di 24 e l'altro 22 anni, sono stati portati in ospedale. Il primo è stato portato in codice rosso al Santobono e poi trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato operato.

I medici gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai proiettili. Il ragazzo non è più in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata e in osservazione all'ospedale del Mare. L'altro ferito, picchiato con una mazza, si trova nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra e non è in pericolo di vita.

Dove è successo