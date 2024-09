Revenge porn a Napoli: chiedeva denaro per non condividere le foto intime con il marito di lei, arrestato

Napoli, 14 settembre 2024 – Otto mesi di sofferenze psicologiche per una donna che, al termine di una relazione extraconiugale, è stata costretta a pagare per il silenzio dell’ex partner che era disposto a condividere con suo marito le foto che li ritraggono insieme.

E’ successo a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. I pagamenti della vittima erano saltuari ma sempre puntuali, finché non ha deciso di chiudere la questione recandosi in caserma. E proprio davanti ai carabinieri è arrivata l’ennesima chiamata del ricattatore, che le chiedeva mille euro per non divulgare le immagini intime. I militari hanno consigliato alla donna di accettare tutte le condizioni, dando appuntamento all’ex in un distributore di Benzina di Casandrino.

Ed ecco scattare l’operazione: all’incontro si sono presentati anche i carabinieri. L’uomo è stato bloccato e arrestato.