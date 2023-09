Reddito cittadinanza, proseguono le proteste a Napoli: slogan contro Meloni e De Luca e traffico in tilt. Video

Napoli, 4 settembre 2023 – Non si fermano a Napoli le manifestazioni per il reddito di cittadinanza e oggi è stata organizzata la quinta iniziativa di protesta in città dalla fine di luglio. E come le altre volte il gruppo di disoccupati ed ex percettori del sussidio statale si sono mossi in corteo per le strade della città mandando in tilt il traffico. I manifestanti hanno inneggiato slogan contro la premier Giorgia Meloni e il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Reddito di cittadinanza, una manifestazione a Napoli

Bloccata la Galleria Vittoria, traffico in tilt

In particolare stamattina i manifestanti scesi in piazza davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia si sono spostati verso il Lungomare, lungo via Acton. Il corteo ha attraversato la Galleria Vittoria, fermandosi all'imbocco del tunnel e bloccando una delle due corsie e paralizzando la circolazione in mezza città. “Anche oggi abbiamo sostenuto la mobilitazione per la difesa e l'estensione del reddito di cittadinanza. Mentre continuiamo le iniziative per dare una svolta alla nostra vertenza continuiamo a lavorare per lo sviluppo di un movimento più ampio di lavoratori e disoccupati per la riduzione dell'orario di lavoro, per lavorare tutti e lavorare meno, per un salario garantito”, spiegano sulla loro pagina Facebook gli attivisti del Movimento di Lotta - Disoccupati “7 Novembre”.