Reddito cittadinanza, ancora proteste a Napoli: centinaia di manifestanti bloccano il traffico

Napoli, 28 agosto 2023 – Non si fermano le proteste a Napoli per l’abolizione del reddito di cittadinanza e stamattina una nuova manifestazione, la quarta da fine luglio, è stata organizzata per le vie del centro città mandando in tilt il traffico. Si tratta di un’iniziativa che, come le precedenti, protesta contro la decisione del governo di togliere da inizio agosto il sussidio statale a migliaia di famiglie: nel mese di luglio hanno ricevuto i messaggi via sms di sospensione del reddito di cittadinanza 169mila nuclei familiari in Italia, di cui più di 21mila solo nel territorio napoletano.

Il corteo partito da piazza Garibaldi

Un gruppo di circa 350 persone tra disoccupati ed ex percettori del reddito di cittadinanza si è riunito stamattina intorno alle 10 in piazza Garibaldi: i manifestanti sono partiti in corteo bloccando il traffico su corso Garibaldi in entrambe le direzioni, si sono poi diretti in via Amerigo Vespucci e si muovono per le vie del centro fermando la circolazione.

Si tratta della quarta protesta a Napoli dopo quella davanti alla sede dell’Inps di via De Gasperi del 31 luglio e il corteo del 2 agosto passato davanti alle sedi cittadine di Fratelli d’Italia, Inps, Prefettura e Comune, e il corteo del 9 agosto arrivato alla sede della Regione e poi a palazzo San Giacomo.