Reddito di cittadinanza, nuovo corteo di protesta a Napoli: “Roma stiamo arrivando”

Napoli, 9 agosto 2023 – Nuovo corteo di protesta a Napoli per il reddito di cittadinanza e il lavoro. Non si fermano le manifestazioni contro la decisione del governo di togliere da agosto il reddito di cittadinanza alle persone che, il mese scorso, hanno ricevuto i messaggi via sms di sospensione del sussidio: in Italia sono 169mila nuclei familiari, di cui più di 21mila solo nel territorio napoletano.

Stamattina un gruppo di circa 200 persone tra disoccupati, precari ed ex percettori del reddito si è riunito nuovamente in piazza del Gesù per organizzare un corteo di protesta: si tratta della terza manifestazione in città dopo quella davanti alla sede dell’Inps di via De Gasperi del 31 luglio e il corteo del 2 agosto passato davanti alle sedi cittadine di Fratelli d’Italia, Inps, Prefettura e Comune.

Manifestazione di protesta a Napoli

Il corteo: “Roma stiamo arrivando”

Con i cori "Roma stiamo arrivando" e anche alcuni insulti verso la premier Giorgia Meloni oggi, verso le 11, il gruppo si è mosso da piazza del Gesù diretto lungo le vie del centro storico. Armati di megafono, i manifestanti hanno scandito slogan in favore della misura di sostegno al reddito esponendo striscioni con la scritta "Reddito di base e lavoro per tutti”. Alcuni di loro esibiscono la card gialla con cui è stato finora riscosso il reddito di cittadinanza: “Dal mese prossimo - dice uno dei presenti - non potrò fare la spesa né pagare le bollette. Tutto ciò perché sarei occupabile, ma si dimentica che da noi il lavoro serio e vero non esiste. È ipocrita abolire il reddito senza aver prima assicurato ai percettori la possibilità di un impiego”.

Sit-in e blocchi del traffico

In corso Umberto, all'incrocio con via Mezzocannone, il corteo ha bloccato il traffico. C’è stato un sit-in anche in piazza Bovio e la circolazione è andata in tilt al passaggio dei manifestanti in via De Gasperi e via Melisurgo. Una volta attraversata piazza Municipio il corteo si è fermato su via Marina, davanti all'ingresso del molo Beverello, impedendo il passaggio ai veicoli provenienti dalla galleria Vittoria.

notizia in aggiornamento