Tenta una rapina a Pompei, disarmato e messo in fuga dai clienti della ricevitoria: il video

Napoli, 25 settembre – Entra in una ricevitoria armato di pistola, prende in ostaggio una donna e la inginocchiare mettendole una gamba sulla testa. Poi aspetta la consegna dell’incasso. Ma qualcosa va storto per il rapinatore: i clienti riescono a disarmarlo e farlo scappare. È successo giovedì scorso a Pompei, nel Napoletano.

Chi è il rapinatore aggredito

Il ragazzo era entrato per ripulire l’incasso della giornata e invece si è ritrovato davanti la furia dei clienti della ricevitoria di via Nolana a Pompei. Il malvivente – con il volto parzialmente nascosto da un cappellino e un fazzoletto – è stato immortalato dalle immagini di sorveglianza del locale, che poi sono state pubblicate sui social e hanno fatto il giro del web.

L’ostaggio

In quei pochi minuti di terrore, il rapinatore prende in ostaggio una donna e, sotto la minaccia dell'arma, la fa inginocchiare, poggiandole una gamba sulla testa. In attesa di ricevere dal cassiere dell'attività commerciale l'incasso della giornata. Ma prima di recuperare i soldi, viene affrontato da un avventore che, con l'aiuto di altri clienti riesce a disarmarlo e ad allontanarlo. C'è chi lo colpisce anche con una sedia di plastica.

Le immagini

Le immagini catturate dall'impianto di videosorveglianza finiscono in rete e diventano virali. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Pompei e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata. I militari avrebbero rinvenuto e sequestrato una pistola, risultata a salve, che con ogni probabilità il malvivente avrebbe utilizzato per la rapina.

Stando a ciò che si apprende, il fatto si sarebbe verificato lo scorso 21 settembre, attorno alle 19, in un esercizio di via Nolana a Pompei, ma anche se su quest'aspetto gli inquirenti mantengono ancora un certo riserbo, in attesa di ulteriori accertamenti.