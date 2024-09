Torre del Greco, ragazzo di 16 anni cade dalla finestra a scuola: è in pericolo di vita

Napoli, 24 settembre 2024 – Momenti di paura all’istituto superiore “E. Pantaleo” di Torre del Greco (Napoli): per cause ancora da chiarire, uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua aula, situata al secondo piano dell’edificio di via Cimaglia. Il ragazzo ha disabilità intellettive, motorie e sensitive.

E’ successo poco prima dell’inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118: l’equipe medica ha prestato soccorso allo studente e lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. E’ ora sotto i ferri, rischia la vita.

Sono in corso le indagini per capire la dinamica di cosa sia successo, così da risalire anche alle eventuali responsabilità. L’ipotesi prevalente è quella del tentativo di suicidio.

“Il dirigente Giuseppe Mingione ci ha detto che l'intera comunità scolastica è sotto choc ma si è subito prodigata per assistere i genitori del giovane, che sono stati accompagnati presso il nosocomio di Napoli”, racconta la giunta comunale di Torre del Greco, dicendosi “vicina” all’istituto.

Notizia in aggiornamento