Questionario It-Alert, ecco il link: come compilarlo e cosa chiedono le 7 domande

Napoli, 25 gennaio 2024 – Milioni di messaggi di allerta sono arrivati sui cellulari agganciati dal sistema IT-Alert in Campania. È durata due giorni la nuova sperimentazione della messaggistica di emergenza che, in caso di disastro ambientale o incidente ad alto rischio, scatterà per avvertire i cittadini.

Massima attenzione sull’esito del test in provincia di Napoli: qui la simulazione è particolarmente importante per il rischio reale di scosse sismiche ad alto impatto ai Campi Flegrei. Per questo, in caso di mancata ricezione del messaggio, è di fondamentale importanza compilare il questionario online. Ecco perché e come fare.

A Napoli è stato simulato un incidente con il rischio di contaminazione ambientale per un ipotetico impianto situato all'interno dell'area portuale. E tutti i cellulari presenti in quel momento nel raggio di circa 2 chilometri dall'impianto, hanno ricevuto (o avrebbero dovuto ricevere) il messaggio di test di It-Alert alle 12 di martedì scorso.

Ieri, invece, è toccato agli abitanti delle province di Benevento e Caserta per la simulazione di un collasso della grande Diga di Presenzano. It-Alert avrebbe dovuto raggiungere tutti i cellulari presenti in quel momento in una vasta area che, ipoteticamente, avrebbe potuto subire dei danni. Ecco quali sono i Comuni coinvolti nella sperimentazione: Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello (BN); Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife e Vairano Patenora (CE).

It-Alert ha inviato un allarme sonoro – simile a una sirena e comunque diverso dai suoni della altre App – contemporaneamente all’apertura di un pop up con un messaggio di testo. Nel caso It-Alert non abbia funzionato, è importante compilare un questionario anonimo che aiuterà la protezione civile a migliorare il servizio. Chi non ha ricevuto il messaggio, non dovrà fare nulla.

“Per migliorare il sistema It-Alert è stato creato un questionario per raccogliere, su base volontaria, i feedback di coloro che sono stati coinvolti nei test a livello regionale”, spiegano dalla protezione civile nazionale. L’anonimato è garantito: durante la fase di compilazione, non verrà visualizzato l’indirizzo IP di chi compila e non i dati non verranno archiviati.

“Il Dipartimento della protezione civile riceverà – spiegano i referenti – i contenuti del questionario solo una volta che l’interessato ha confermato il tutto con il tasto ‘invia’, senza che ai contenuti sia collegato alcun riferimento all’indirizzo IP dell’interessato o ad altro elemento che lo renda identificato o identificabile. Lo stesso Dipartimento, poi, aggrega ulteriormente i dati e li tratta per fini statistici e di analisi del sistema, il tutto sempre in forma anonima”.

Sono sette le domande del questionario, tutte in forma chiusa e a opzione multipla. Ecco cosa viene chiesto nel questionario:

Hai ricevuto sul tuo smartphone o cellulare il messaggio di test di It-Alert?

Qual è il produttore del tuo smartphone o cellulare?

In quale anno hai acquistato il tuo smartphone o cellulare?

Qual è il tuo operatore telefonico?

Genere

Età

Titolo di studio

Compila il questionario cliccando qui. I dati raccolti attraverso il questionario sul test It-Alert vengono utilizzati al solo fine di effettuare l’analisi del sistema, per migliorarlo e integrarlo rispetto alle segnalazioni degli utenti.