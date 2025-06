Quarto, due fratelli accusati di aver ucciso il padre e di aver nascosto il corpo in una cassapanca

Napoli, 6 giugno 2025 - Avrebbero ucciso il padre e nascosto il corpo in una cassapanca in terrazza. A Quarto, nel Napoletano, due fratelli incensurati di 34 e 42 anni sono stati fermati perché accusati dagli investigatori dell'omicidio del genitore 71enne, e di averne celato il cadavere.

A dare l'allarme è stata la convivente della vittima che ieri sera si è recata in caserma dai carabinieri per per denunciarne la scomparsa dal 3 giugno scorso. I carabinieri hanno indagato e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato il cadavere dell'uomo nella terrazza dell’appartamentodei due figli, nella zona centrale di Quarto, popoloso centro alle porte di Napoli, alle spalle della Chiesa di Santa Maria e a 200 metri dal Comune.