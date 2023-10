Quarto, bruciata dal vicino di casa per un lenzuolo steso: Antonella è morta in ospedale per le ustioni

Napoli, 21 ottobre 2023 – É morta Antonella Iaccarino, 48 anni, uccisa per le ustioni riportate dopo che un vicino di casa le ha dato fuoco perché lo avrebbe infastidito con un lenzuolo del suo bucato steso. La violenta aggressione è avvenuta a Quarto, nel Napoletano, lo scorso 5 settembre quando, dopo una lite condominiale, il vicino di casa aveva cosparso di benzina l'auto della donna e poi aveva appiccato il fuoco. Oggi è stato comunicato che, dopo un mese e mezzo di agonia, Antonella è morta nel reparto specifico del Cardarelli di Napoli per le conseguenze delle gravi ustioni riportate. La sua salma è stata sequestrata, a disposizione della magistratura per gli esami autoptici.

Arrestato l’omicida

Si chiama Francesco Riccio, l'uomo di 53 anni già noto alle forze dell'ordine e arrestato quel giorno stesso in via de Gasperi dai carabinieri per tentato omicidio aggravato da futili motivi, vede ora complicarsi la sua situazione giudiziaria, dovendo rispondere così di omicidio. Riccio aveva anche incendiato la vettura di Antonella Iaccarino prima di infierire su di lei, causandole ustioni di terzo grado sul 50% del corpo. Tra i due c'erano questioni condominiali irrisolte legate anche a questo lenzuolo messo ad asciugare secondo l'uomo in modo da ostruite il box dove parcheggiava l'auto.