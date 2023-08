Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania: il calendario scolastico 2023/24

Napoli, 22 agosto 2023 – È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della scuola, ormai le vacanze estive sono agli sgoccioli ed è tempo di tornare sui banchi. In Campania, le lezioni quest’anno inizieranno mercoledì 13 settembre 2023 e termineranno sabato 8 giugno 2024. A Napoli, battuta d’arresto a pochi giorni dal primo giorno di scuola: il 19 settembre tutta la città si fermerà per festeggiare il patrono San Gennaro, scuole comprese. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano venerdì 30 giugno 2024.

Il 13 settembre si torna tra i banchi in diverse regioni: oltre alla Campania, primo giorno di scuola anche in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Il Lazio partirà il 15 settembre, mentre prima della Campania la scuola prenderà il via solo in provincia di Bolzano (5 settembre), Piemonte, Val d'Aosta e provincia di Trento (11 settembre) e in Lombardia (12 settembre).

Lezioni sospese da sabato 23 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024 per le vacanze di Natale, mentre a Pasqua – che cadrà il 31 marzo – le scuole chiuderanno giovedì 28 marzo e riapriranno martedì 2 aprile 2024.

Sono 204 i giorni di lezione del calendario scolastico campano – 203 giorni di lezione nel caso la festività del Santo Patrono ricada nel periodo di attività didattica, come accadrà il 19 settembre a Napoli – con alcuni giorni di ponte decisa in autonomia dalla Regione. Ad esempio, rispetto ad altre zone d'Italia, quest’anno in Campania niente scuola l’1 e 2 novembre per la festa di Ognissanti e dei Morti, il 12 e 13 febbraio per il Martedì grasso di Carnevale, attività sospese anche dal 25 al 27 aprile per la Festa della Liberazione. Oltre alle classiche chiusure approvate dal Ministero di Natale e Pasqua.

Ecco nel dettaglio il calendario scolastico 2023/24 per Napoli e la Campania:

mercoledì 1° novembre 2023 – Festa di Ognissanti

giovedì 2 novembre 2023 – Commemorazione dei defunti

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023 – Immacolata Concezione

da sabato 23 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024 – Festività di Natale

lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 – Carnevale

da giovedì 28 marzo a martedì 2 di aprile 2024 – Festività di Pasqua

da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2024 – Festa della Liberazione

mercoledì 1° maggio 2024 – Festa dei lavoratori

Lezioni sospese anche durante la festa del Santo Patrono della città in cui si trova l’istituto scolastico, a patto che cada in un giorno in cui sono previste le lezioni.