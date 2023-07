Flashmob antisfratto, 30 famiglie davanti al municipio: “Dove andremo a vivere”?

Napoli, 10 luglio 2023 – Trenta famiglie verranno sgomberate domani da uno stabile comunale di San Nicola al Nilo, oggi sit-in di protesta davanti al Comune di Napoli. Si tratta di persone ‘ad alta vulnerabilità sociale’, soprattutto mamme e bambini che da tempo vivono abusivamente nello stabile. E, nonostante il caldo torrido, hanno allestito un flashmob davanti al palazzo municipale, riparandosi sotto gli ombrelloni allestiti in piazza.

“In una città attanagliata dall'emergenza sfratti e in un centro storico che perde sempre più abitanti – spiegano gli attivisti della ‘Campagna per il diritto all'abitare’ – quello di San Nicola al Nilo può essere un esperimento in controtendenza”. La richiesta è di dare una possibilità ai nuclei familiari che fa anni risiedono nello stabile del Comune.

Delibera approvata: allora perché si sgombera?

“Sindaco e gli assessori – continuano i portavoce delle famiglie che rischiano di finire per strada – si sono impegnati in tal senso, approvando una delibera del condominio sociale per integrare l'uso residenziale della struttura in cui vivono. Questo prevede, per un meccanismo alquanto contorto, che i residenti debbano uscire dalle abitazioni, per poi avviare una procedura per regolarizzarle. Ma per ora non è stato chiarito alle famiglie dove verranno ospitate in questo periodo di transizione”.