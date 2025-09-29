Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo”

Caivano (Napoli), 29 settembre 2025 – È ancora scosso, don Maurizio Patriciello. Il parroco del Parco Verde racconta con voce rotta l’episodio accaduto durante la Messa dei bambini: un uomo, noto in zona come il suocero di un esponente della criminalità organizzata locale, si è avvicinato all’altare per ricevere l’Eucaristia. Invece, ha consegnato un bossolo.

Don Patriciello, cos’è successo esattamente?

“È stato un momento orribile. Era la messa dei bambini, uno dei momenti più belli e puri della vita parrocchiale. Ero all’altare, stavo dando la Comunione. Un uomo si è avvicinato. Lo conosco, viene spesso, ma è una figura particolare: è il suocero di uno dei boss del Parco Verde. Pensavo volesse ricevere l’Eucaristia e mi ha consegnato un pacchetto. Non avevo capito cosa ci fosse dentro. Solo dopo, grazie all’intervento della giornalista Marilena Natale, ci siamo resi conto che era un bossolo”.

Ha avuto paura?

“Non subito. In quel momento ero concentrato sull’Eucaristia, avevo la pisside, il recipiente delle ostie, nella mano sinistra. È stato tutto molto veloce. Solo dopo ho realizzato il significato. Il bossolo potrebbe essere uno di quelli esplosi nella “stesa” della sera prima. Una provocazione, un messaggio. Ma fatto in chiesa, durante la Messa, davanti ai bambini… questo è davvero troppo”.

Crede sia stato un messaggio della criminalità organizzata?

“È il linguaggio delle “stese”. È un modo per dire: ‘Adesso comandiamo noi’. Lo fanno sempre così: passano sotto casa dei vecchi boss e sparano, è una forma di affermazione territoriale. I clan storici sono stati in gran parte arrestati. Ora altri cercano di prendere il loro posto. Ma il fatto che il messaggio sia stato portato fin dentro la chiesa, durante la Messa dei bambini, mi addolora profondamente”.

Chi ha fermato l’uomo?

“Gli uomini della scorta e i Carabinieri presenti. Anche Marilena Natale ha avuto un ruolo: ha notato il pacchetto, ha visto il proiettile e si è catapultata verso l’uomo. È stato tutto molto rapido e confuso”.

C’erano altri testimoni in chiesa?

“C’era anche l’onorevole Pina Castiello. Era venuta dopo il doppio raid armato del giorno prima. I colpi erano stati sparati in pieno giorno, vicino al parco giochi appena inaugurato. Tutto questo mentre c’erano famiglie, donne, bambini in strada. Non riesco a rassegnarmi all’idea che nel 2025 si possa ancora vivere così”.

Ha ricevuto solidarietà dal Presidente Mattarella.

“Sì, sono molto commosso. Il dottor Grassi, suo collaboratore, mi ha contattato più volte anche mentre ero in caserma per la denuncia”.