Professore ucciso nella scuola di Melito, bidello condannato per l’omicidio di Marcello Toscano

Napoli, 5 luglio 2023 – È stato condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere Giuseppe Porcelli, il bidello di 54anni finito alla sbarra per l’omicidio di un professore nel giardino della scuola di Melito, nel Napoletano. Vittima dell’omicidio il 64enne Marcello Toscano – insegnante di sostegno prossimo alla pensione ed ex consigliere comunale del Pd a Mugnano – trovato senza vita il 27 settembre 2022 nel cortile dell’istituto scolastico ‘Marino Guarano’, dove entrambi lavoravano. Porcelli è stato condannato con rito abbreviato, il tribunale di Napoli ha anche disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il collaboratore scolastico e un risarcimento danni di 100mila euro a favore delle parti civili.

Il ritrovamento del corpo

L'imputato è stato assolto dal reato di occultamento di cadavere per insussistenza del fatto. Toscano, che svolgeva il ruolo di insegnante di sostegno nella scuola di Melito, era stato trovato morto sotto una siepe nel cortile dell'istituto. Era stato il figlio a dare l’allarme ai carabinieri poche ore prima del ritrovamento, allarmato per non averlo visto rientrare a casa dopo la fine della scuola. Il caso – che aveva destato molto clamore tra le famiglie di Melito, visto il crescendo di violenza e spaccio nella zona – era stato risolto in tempi rapidissimi.

Le indagini lampo

La sera del 27 settembre 2022, fu trovato il cadavere di Toscano sotto una siepe, nel cortile dell'Istituto scolastico Marino Guarano a Melito, nel Napoletano. Le indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord, svolte dai carabinieri della compagnia di Marano, avevano subito portato sulle tracce di Giuseppe Porcelli già poche ore l'autore dell'omicidio. Il collaboratore scolastico era legato a Toscano da un rapporto di amicizia. Il 29 settembre 2022 Porcelli è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura aversana, successivamente convalidato dal gip, sulla base dell’analisi delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della scuola, del racconto di persone informate sui fatti e del sequestro di indumenti intrisi di sangue nell'abitazione di Porcelli. E dalle proprio le dalle tracce di sangue trovate sui vestiti del bidello era stato estrapolato il Dna che, comparato con quello della vittima, ha evidenziato una perfetta concordanza.

Il movente economico

Un prestito mai saldato alla base del delitto. La vittima lavorava in quella scuola come insegnante di sostegno. Porcelli e Toscano erano amici: il collaboratore scolastico aveva ottenuto prima un prestito di 1.500 euro e poi un secondo prestito da 2.000 euro dal docente. La mattina dell'omicidio, tra i due c'era stata una discussione sul debito, e Toscano aveva chiesto che fosse restituita l'intera somma con altri mille euro di interessi, secondo quanto raccontato da Porcelli ai pm. L'uomo era stato sottoposto a fermo due giorni dopo il delitto e le indagini dei carabinieri avevano passato il vaglio del gip.