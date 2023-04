Napoli, 17enne precipita da tetto di capannone e muore: ipotesi gioco o sfida

Napoli, 3 aprile 2023 - Forse c'era salito per una sfida, forse per un gioco, sul tetto del capannone dal quale è caduto, il 17enne deceduto ieri sera a Casalnuovo di Napoli. I carabinieri sono giunti in via Giovanni Falcone, all'interno di uno stabilimento industriale in disuso, insieme con il 118, chiamati dai due amici che erano in compagnia della vittima. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Il ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso. Le indagini sono in corso.

Notizia in aggiornamento