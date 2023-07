Pozzuoli, coniugi trovati morti in casa con ferite d’arma da fuoco. Omicidio-suicidio tra le ipotesi

Napoli, 28 luglio 2023 - I corpi senza vita di due coniugi sono stati trovati all'interno di un appartamento in via Parini a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I cadaveri di Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, 38 anni, erano in camera da letto ed entrambi presentavano ferite da arma da fuoco. Sul posto, dopo una segnalazione giunta al 112 alle 17,30 in cui si parlava di colpi di arma da fuoco esplosi, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Ancora poche le informazioni a disposizione. Una delle ipotesi considerate al momento è che l'uomo abbia ucciso la moglie e poi si sia tolto la vita, puntando l'arma contro se stesso.