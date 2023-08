Pozzuoli, con un autobus sfonda il cancello del Comune, dà fuoco al mezzo e scappa. Il sindaco: “Vile attacco, non cederemo al ricatto”

Pozzuoli (Napoli), 28 agosto 2023 – Un autobus turistico è stato lanciato questa mattina in retromarcia contro il Comune di Pozzuoli, in via Tito Livio. Ha sfondato il cancello di ingresso della sede municipale e poi, prima di fuggire, il conducente ha dato fuoco al mezzo. Sono in corso le indagini per comprendere il motivo del gesto e non è escluso che si tratti di un atto intimidatorio verso le istituzioni comunali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, le forze dell'ordine, la Polizia locale di Pozzuoli e il magistrato di turno per le indagini del caso. Secondo quanto si è appreso l'accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Il messaggio del sindaco

A dare notizia dello scontro dell’autobus contro la sede del municipio è il sindaco della città flegrea Gigi Manzoni. “Quello che è accaduto è gravissimo - ha scritto Manzoni in un post su Facebook – É un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città. Attendiamo l’esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza. Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza della nostra comunità, mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza, a partire dalla regolare denuncia che sporgeremo in mattinata, e saremo sempre, a testa alta, dalla parte della legalità e della trasparenza. Non arretreremo di un millimetro nella lotta alla criminalità e sono certo che i Puteolani, tutti i Puteolani, sono con noi in questa battaglia. Per Pozzuoli, insieme”.