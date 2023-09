Influencer mangia la pizza da Porzio e fa le storie. Ma arriva il conto e cancella tutto. Il pizzaiolo: “Ditemi che è uno scherzo”

Napoli, 18 settembre 2023 – Mangia una pizza sul lungomare di Napoli, scatta foto e pubblica storie su Instagram. Ma poi, al momento di pagare il conto, l’influencer cancella tutto e invia tanto di ‘lamentela’ (rigorosamente via social) al titolare del locale, ignaro di tutto. È quello che è successo a Errico Porzio, uno dei pizzaioli più famosi della città. Botta e risposta sul web e la vicenda sta diventando virale. Ecco cosa è successo.

L’influencer: “Costretta a eliminare le mie storie”

“Ciao, ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio”, ha scritto l’influencer al personale della pizzeria di Errico Porzio a Napoli.

“Recensisco positivamente l'azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE. Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca, ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo”.

Il pizzaiolo: “Ditemi che è uno scherzo”

“Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse”, ha scritto Errico Porzio sulla sua pagina Facebook, rivolgendosi ai tanti napoletani che lo seguono con affetto.

“Mi sembra di aver capito – continua il pizzaiolo – che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su Instagram, ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo”. E poi aggiunge: “Se non c’è una collaborazione, gli influencer pagano il conto come tutti”