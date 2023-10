Portici, colpo all’apertura dell’ufficio postale: i rapinatori in fuga a piedi con 65mila euro. Città blindata per la caccia all’uomo

Portici (Napoli), 18 ottobre 2023 – Rapina ai danni di un ufficio postale, questa mattina, in via Diaz a Portici: i malviventi sono fuggiti a piedi ed è scattata la caccia all’uomo in tutta la città da parte delle forze dell’ordine.

Il colpo all’ufficio postale

Da una prima ricostruzione, all'orario di apertura dell’ufficio postale due persone sono entrate quando ancora non vi erano clienti, portando via circa 65mila euro in contanti per poi fuggire via a piedi. All'esterno probabilmente era presente un complice in auto ad attenderli, ma la dinamica è in fase di accertamento. Sul posto agenti della Polizia di Stato del commissariato Portici - Ercolano. È stata poi trovata un'auto abbandonata con pistola all'interno. Città blindata per la caccia all'uomo, traffico in tilt e apprensione tra i residenti subito dopo l'episodio.

