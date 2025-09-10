Pompei, scoperta una “panchina d’attesa” alla Villa dei Misteri: i graffiti raccontano le lunghe soste in cerca di favori

Napoli, 10 settembre 2025 – Una “panchina d’attesa” su cui sostavano braccianti, mendicanti e clienti in cerca di favori dai romani potenti. Viaggiando lungo la strada che connetteva Pompei con l’antica Boscoreale, si fermavano davanti alla ‘Villa dei Misteri – uno dei più noti monumenti non solo di Pompei ma del mondo antico intero – per chiedere un’intercessione ai padroni di casa. È ciò che raccontano gli ultimi scavi nella parte del parco archeologico finora inesplorata.

La panchina d'attesa era posizionata sulla pubblica via di fronte al portone d'ingresso della villa. E i graffiti ritrovati sul muro raccontano di lunghe attese: segni incisi dalla noia, testimonianze della vita reale fuori dai saloni affrescati con le meravigliose opere a tema dionisiaco-misterico – da qui il nome ‘Villa dei Misteri – che hanno reso famoso il complesso sin dai primi anni dl Novecento.

Qui i padroni romani erano soliti ricevere durante la mattinata, nell'ambito della cosiddetta ‘salutatio’, i tanti ‘clientes’ arrivati per chiedere un aiuto: persone di un livello sociale più basso che si erano in qualche modo legati a un personaggio eminente della società locale. In cambio di favori, aiuto in questioni giudiziarie e piccoli o grandi prestiti, gli assicuravano sostegno politico nelle tornate elettorali dell'amministrazione cittadina. Insomma, quello che oggi chiameremmo ‘voto di scambio”.

“Durante le lunghe ore di attesa spesso non sapevi se il padrone ti avrebbe ricevuto quel giorno – spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel – forse la sera prima aveva fatto le ore piccole e preferiva dormire, oppure aveva altro da fare. Allora qualcuno che aspettava qui, con un oggetto appuntito o con un pezzo di carbone scriveva sul muro per passare il tempo: si riesce a leggere una data, però senza anno, e un possibile nome”.

"È, per così dire, l'altra faccia dei meravigliosi ambienti affrescati con vista sul golfo, chissà se le persone in attesa davanti al portone avrebbero mai visto una cosa del genere in vita loro. Vedere oggi la villa visitata quotidianamente da migliaia di persone da tutto il mondo è bellissimo: ciò che una volta era un privilegio sociale, oggi è alla portata di tutti, per lo più ogni prima domenica del mese a titolo totalmente gratuito”.

“Le stesse panchine sono state trovate anche davanti ad alcune domus di Pompei: come in uno studio medico con la sala d'attesa piena, anche le panchine affollate davanti alle domus pompeiane erano un motivo di vanto: più clienti aspettavano davanti al portone, più importante doveva essere il padrone di casa”, ricorda il direttore del Parco Archeologico.

Il rinvenimento è frutto delle recenti indagini archeologiche condotte lungo il fronte nord-occidentale della Villa dei Misteri, nell'ambito del progetto di scavo e messa in sicurezza dell'area, riavviato a seguito dell'abbattimento, grazie ad un accordo con la procura, dell'edificio abusivo sovrastante.

Alcune incisioni sul muro fatte dai clienti durante le lunghe ore di attesa sulla panchina

"La ripresa degli scavi archeologici nella Villa dei Misteri – dice il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – è stata possibile grazie alla collaborazione sinergica tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in attuazione dei protocolli stipulati tra le due Istituzioni sia in materia di contrasto al traffico illegale di reperti archeologici sia in materia di finanziamento delle demolizioni delle opere abusive realizzate nell'area soggetta a vincoli archeologici di competenza del Parco Archeologico di Pompei”.

"In virtù di questa collaborazione – continua il procuratore – si è proceduto, oltre che alla demolizione della casa oggetto di lavori abusivi sovrastante la Villa dei Misteri, altresì, alla demolizione, finanziata con fondi del Parco Archeologico, di una struttura del tutto abusiva, destinata ad attività di ristorazione, ubicata nell'area antistante la Villa dei Misteri, in tal modo consentendo la migliore fruizione del sito da parte dei visitatori".

L'area di scavo alla Villa dei Misteri di Pompei

L'obiettivo dello scavo era duplice. Da un lato documentare gli scavi clandestini aiutando in questo modo la Procura nel suo lavoro investigativo e allo stesso tempo completare, finalmente, l'opera di scavo iniziata nel '900 dall'allora direttore di scavo Maiuri e portare alla luce la restante parte della villa. I recenti scavi sono arrivati a mettere in luce il monumentale ingresso originario della villa, situato lungo la cosiddetta Via Superior, alcuni ambienti decorati in terzo stile pompeiano, con pitture raffinate a fondo nero e giallo e motivi ornamentali di grande qualità, oltre a individuare la parte ancora sepolta del quartiere servile.

Il grande portone d'accesso alla villa, era sormontato da un arco (solo in parte conservato), affiancato da paracarri in muratura e da un tratto della via Superior lastricata in pietra lavica. Di fronte all'ingresso è stata rilevata la presenza di una panca in cocciopesto. Al di sopra del muro è stata inoltre individuata una cisterna rettangolare voltata, in relazione con un sistema idrico di raccolta e regimentazione delle acque.

Lo scavo ha inoltre documentato in modo esemplare la sequenza stratigrafica dell'eruzione del 79 d.C., con livelli di pomici da caduta e flussi piroclastici in posto, che sigillavano gli ambienti della villa. Sotto il livello delle pomici è emersa anche una porzione di paleosuolo sistemato "a conchette", tecnica agricola che testimonia la gestione del paesaggio agrario in epoca romana.

Il prosieguo delle ricerche consentirà di completare l'indagine degli ambienti ancora in parte sepolti della villa, in particolare del quartiere servile, aprendo nuove prospettive di studio e valorizzazione di uno dei complessi residenziali più celebri e affascinanti dell'antica Pompei. Intanto, il Parco sta cercando i fondi per finanziare il prosieguo dello scavo, coinvolgendo partner privati e sponsor, anche attraverso l'attivazione dell'ufficio Fundraising.