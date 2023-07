Pomigliano, parte un colpo di pistola durante una lite in strada: ferita a una gamba una passante di 77 anni

Pomigliano d’Arco (Napoli), 21 luglio 2023 – Parte un colpo di pistola durante una lite notturna tra due uomini a Pomigliano d’Arco e a rimetterci è un’anziana signora di 77 anni che viene colpita di striscio a una gamba.

Indagini dei carabinieri

Da una prima sommaria ricostruzione dell’episodio, avvenuto verso le 2 di notte in via Campania a Pomigliano d’Arcio, sembra che due persone, al momento ignote, abbiano avuto un’accesa discussione in strada. La lite è degenerata al punto che uno dei due avrebbe estratto una pistola e sparato. Il proiettile sarebbe rimbalzato e un frammento di ogiva ha preso di striscio la donna di 77 anni che era in strada poco distante dai due litiganti.

I carabinieri della stazione di Pomigliano, intervenuti sul posto, hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 38 con matricola abrasa lasciata a terra. La donna, medicata sul posto da sanitari del 118, ha riportato una ferita superficiale a una gamba. Sono in corso le indagini da parte dei militari mentre la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.