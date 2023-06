Pomigliano, clochard picchiato a morte dai 16enni. Comune paga i funerali

Pomigliano d’arco – 28 giugno 2023 - Il sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Lello Russo, ha comunicato alle forze dell'ordine l'impegno del Comune a effettuare a proprie spese i funerali di Frederick Akwasi Adofo, il 43enne senzatetto ammazzato a botte la scorsa settimana da due 16enni. In una comunicazione formale, indirizzata ai carabinieri, Russo ha messo nero su bianco la promessa fatta poche ore dopo la morte dell'immigrato, di garantire una degna sepoltura all'uomo barbaramente pestato da due minorenni e morto poi in ospedale per un'emorragia cerebrale. La salma, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, sarà sepolta nel cimitero cittadino. Al momento, infatti, non si ha notizia di parenti o altri familiari in Italia o nel suo Paese di origine che abbiano chiesto la restituzione del corpo.