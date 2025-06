Pnrr, a Napoli 3,9 miliardi di investimenti per 8mila nuovi posti

Per il periodo 2021-2027, sommando le risorse provenienti dalla politica di coesione, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), il Sud è potenzialmente destinatario di un contributo pari a circa 120 miliardi di euro in politiche per il rilancio.

Per quanto riguarda il solo PNRR, nella città di Napoli, per l’intero periodo 2021-2026, sono previsti investimenti pari a circa 3,9 miliardi di euro (dati Openpolis). Questi dati sono contenuti nel rapporto dell’Osservatorio Napoli Economia e Società. Secondo le stime della SVIMEZ, tali investimenti genereranno un impatto cumulato in termini di PIL pari a 1,9 miliardi di euro — circa il 7% del PIL cittadino — e un impatto sull’occupazione di circa 8.000 posti di lavoro, pari al 3,4% dello stock degli occupati.

Ma non ci si può fermare qui, e il sindaco della città, Gaetano Manfredi, guarda ancora avanti: “Siamo a un anno dalla conclusione formale del PNRR, prevista per il 2026. C'è poi una parte del Fondo Complementare che ha ancora margini temporali, ma occorre guardare al nuovo piano di investimenti. Le risorse della programmazione europea, non ancora assegnate dalle Regioni, possono rappresentare un’opportunità per proseguire con un piano di investimenti che non deve fermarsi.”

Le missioni del Pnrr

Il PNRR si articola attorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo — digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale — ed è strutturato in Componenti, suddivise in sette Missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Istruzione e ricerca

Coesione e inclusione

Salute

RePowerEU

Complessivamente, i progetti che riguardano Napoli sono oltre 4.000, per un valore di circa 3,9 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi finanziati con risorse del PNRR e 820 milioni provenienti da altre fonti (Fondo Complementare, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). Circa 1,2 miliardi — il 30% delle risorse complessive — sono destinati a Scuola, Università e Ricerca. Seguono le Infrastrutture con 1,1 miliardi (28%), la Salute con 600 milioni (15%), la Transizione ecologica con 440 milioni (11%), Impresa e Lavoro con 220 milioni (6%), Inclusione sociale con 200 milioni (5%), Digitalizzazione con 115 milioni (3%) e Cultura e Turismo con 66 milioni (2%).

I progetti del Comune

Il Comune di Napoli è attuatore di 86 progetti, per investimenti pari a circa 677 milioni di euro. Alla realizzazione di questi progetti concorrono anche finanziamenti da fonti diverse dal PNRR, per circa 320 milioni di euro. Considerando tutte le fonti, l’ammontare complessivo degli investimenti gestiti dal Comune si stima attorno a 1 miliardo di euro.

Sono sette le aree tematiche principali coinvolte. L’area con il maggior numero di investimenti è quella dei trasporti e della mobilità dolce: 16 progetti per 413,4 milioni di euro, pari al 61,2% delle risorse PNRR gestite dal Comune. L’altra area con dotazione superiore ai 100 milioni di euro è quella dell’edilizia sociale, con 4 grandi progetti che rappresentano il 15,2% dei finanziamenti PNRR comunali, tra cui gli interventi di rigenerazione e riqualificazione dei complessi residenziali di via della Bontà a Marianella e di via Toscanella a Chiaiano.

La terza area per dotazione finanziaria comprende progetti di riqualificazione, ristrutturazione, ricostruzione e riconversione delle strutture scolastiche: 32 progetti, pari al 39,5% dei finanziamenti PNRR comunali. Le restanti quattro aree hanno dotazioni inferiori ai 20,5 milioni di euro: per “luoghi della cultura” e “impianti sportivi” si contano rispettivamente 3 progetti ciascuno, con investimenti pari a 20,5 e 17,8 milioni. Sono previsti anche 11 progetti per la digitalizzazione (13 milioni complessivi) e 12 interventi per inclusione sociale e disabilità (8,5 milioni).

Infine, vi sono 18 progetti per un valore complessivo di 244,8 milioni di euro non localizzabili geograficamente, poiché diffusi sull’intero territorio cittadino (forniture, servizi, infrastrutture informatiche).

Altri progetti, invece, interessano territori specifici, come le linee tranviarie o le piste ciclabili: si tratta di 9 progetti pluri-municipalità, con una dotazione complessiva di 60,9 milioni di euro. Inoltre, 59 progetti sono localizzati in singole municipalità, per un investimento totale di circa 370 milioni di euro.

Tra i progetti localizzabili, la municipalità con il maggior numero di interventi è la n. 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), con 13 progetti. Seguono le municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, San Giuseppe), 5 (Arenella, Vomero) e 10 (Bagnoli, Fuorigrotta), ognuna con 2 progetti. Tuttavia, la Municipalità 8 (Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia) riceve il maggior ammontare di finanziamenti localizzabili: oltre 117 milioni di euro, con un importo medio per progetto superiore ai 23 milioni.