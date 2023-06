Piotr Zielinski, ladri in casa del centrocampista del Napoli: rubata e subito ritrovata l'auto del giocatore

Napoli, 30 giugno 2023 - Piotr Zielinski il centrosinistra del Napoli nel mirino dei banditi. Furto in casa del giocatore. L'appartamento dove vive Zielinski si trova a Giuliano in Campania in provincia di Napoli, in località Varcaturo. Sul posto, alle 12:30 di oggi, sono intervenuti i carabinieri, che sono al lavoro per accertare l'entità della refurtiva.

Il calciatore polacco non era in casa al momento del raid. Ritrovata la sua automobile, che era parcheggiata davanti all'abitazione ed era stata portata via.

Dalle prime informazioni i criminali sarebbero entrati nell'abitazione da via Ripuaria. Il raid potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

L'episodio ricorda il furto subito lo scorso anno dall'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli: i ladri avevano rubato l'auto del giocatore, una Mini Countryman. In serata gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli avevano poi ritrovato l’auto del calciatore georgiano a Trentola Ducenta, località del casertano.