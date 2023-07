Operazione anticamorra, duro colpo al clan Cesarano: 18 persone in manette

Napoli, 10 luglio 2023 – Operazione anticamorra messa a segno dai carabinieri a Castellammare di Stabia, Pompei e nelle province di Brescia e di Pisa con 18 arresti di persone accusate di svariati reati, dalla rapine, alle estorsioni, al traffico internazionale di stupefacenti.

Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 18 persone ritenute appartenenti al clan Cesarano.

Tra gli svariati reati contestati anche quello di estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa ai danni di imprenditori e negozianti dell'area stabiese. Tra le vittime anche un familiare del collaboratore di giustizia Raffaele Imperiale.

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, sono iniziate a giugno 2020, all’indomani della chiusura di una prima tranche di investigazioni a carico di 16 persone accusate a vario titolo di aver dato vita ad un gruppo criminale che, sfruttando la momentanea assenza di una leadership nel clan Cesarano, si sarebbe organizzato per prendere il controllo del territorio di Castellammare di Stabia per le attività di estorsione in danno di commercianti e imprenditori della zona e per lo spaccio di droga.