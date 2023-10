Napoli, operatore ecologico e spacciatore: arrestato mentre vendeva marijuana durante il lavoro

Napoli, 23 ottobre 2023 – Operatore ecologico e spacciatore, una doppia attività che svolgeva nello stesso tempo, mentre era in servizio in città, e che stamattina è terminata con l’arresto da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della VII sezione indagini della Procura competente per la sicurezza urbana, nei confronti di un dipendente di Asia spa, la società dei servizi di igiene urbana, perché accusata di detenzione ai fini spaccio di hashish e marijuana.

Le indagini

L'attività d'indagine, svolta dal Nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, ha consentito di accertare 223 episodi di spaccio nella zona del centro di Napoli, molti dei quali effettuati dall'indagato nel corso degli orari della sua attività lavorativa, quale operatore ecologico dipendente della società Asia incaricata della gestione dei rifiuti e dell'espletamento dei servizi di nettezza urbana nel Comune di Napoli. Nel corso dell'attività d'indagine, lo spazzino-spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato: sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana e sono stati segnalati al competente ufficio cinque assuntori di stupefacente.

