Operaio precipita dal tetto di un capannone nel Napoletano: il 37enne è in prognosi riservata

Napoli, 20 dicembre 2024 – Operaio precipita dal tetto del mercato ortofrutticolo di Giugliano in Campania: il 37enne è in prognosi riservata. È successo questa mattina nel Napoletano.

L’uomo – un dipendente di una ditta incaricata della riqualificazione dell'area del mercato ortofrutticolo in via Santa Maria a Cubito – stava facendo un’ispezione sul tetto di un capannone. Un lucernario di plastica ha ceduto sotto al suo peso e l’operaio è caduto da 6 mesi di altezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano. L'operaio, un 37enne del posto, è stato portato all'ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata. Indagini in corso da parte carabinieri della compagnia di Giugliano, dell'Asl Napoli 2 Nord e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per accertare la dinamica e attribuire le eventuali responsabilità dell’ennesimo tragico incidente sul lavoro.