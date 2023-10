Napoli, operaio muore investito da un furgone nel cantiere della metropolitana

Napoli, 5 ottobre 2023 – Un morto nel cantiere della metropolitana di Secondigliano, quartiere nord di Napoli. Un operaio di 60 anni è stato investito da un camion in retromarcia mentre stava lavorando nel cantiere. È successo intorno alle 6 di questa mattina.

Terribile l’impatto con il mezzo: l’uomo è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi, quando i sanitari sono arrivati nel cantiere, il 60enne era già morto. In cantiere sono già arrivati gli agenti della polizia di Stato per effettuare gli accertamenti. Gli agenti hanno iniziati i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

In aggiornamento