Afragola (Napoli): operaio 43enne cade da impalcatura e muore

Napoli, 11 novembre 2024 – Tragedia ad Afragola, nell’area metropolitana di Napoli: un operaio 43enne è caduto da un’impalcatura ed è morto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe dell’ennesimo incidente sul lavoro.

Subito dopo l’incidente, avvenuto questa mattina su via Roma, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Afragola. Secondo quanto si apprende, la vittima è un operaio italiano: sarebbe precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione morendo sul colpo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.