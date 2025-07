Operai morti a Napoli: 4 indagati. “Due vittime lavoravano in nero. Sul montacarichi senza caschi e cinture di sicurezza”

Napoli, 26 luglio 2025 – Quattro persone indagate per il crollo del montacarichi su cui lavoravano i tre operai morti ieri a Napoli. L’ipotesi investigativa è di omicidio colposo plurimo e, stando a quanto anticipato stamattina da ‘Il Mattino’ e ‘La Repubblica’, ci sarebbero quatto nomi nel registro degli indagati. Un atto dovuto in attesa dello svolgimento dell'autopsia sui corpi delle vittime.

"Senza cinture di sicurezza e senza caschi. Due lavoratori in nero e uno solo regolarmente assunto. Così sono morti ieri a Napoli, nel quartiere Vomero, precipitando da un cestello a 25 metri d'altezza", tuona Sandro Ruotolo, l’europarlamentare napoletano del Pd.

“Tre vite spezzate sul lavoro: Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Vaccino Pierro. Una tragedia – aggiunge – che lascia sgomente le famiglie e ferisce la città. Sono quattro gli indagati. È un atto dovuto, certo, ma la realtà è chiara: c'era chi doveva vigilare e non lo ha fatto”.

Due lavoratori erano senza contratto

Intanto è arrivata una prima conferma da parte degli inquirenti alle indiscrezioni circolate ieri: due dei tre operai deceduti lavoravano in nero. Nessuno di loro indossava il casco e le cinture di sicurezza: quando il montacarichi si è ribaltato sono precipitati nel nulla dal sesto piano del palazzo, senza nessuna fune a trattenerli.

Chi sono i quattro indagati

I nomi iscritti sul registro della procura sarebbero quelli dell'amministratore del condominio dove erano in corso i lavori di ristrutturazione, del coordinatore della sicurezza del cantiere e dei titolari delle due aziende coinvolte: la ditta per la quale lavoravano gli operai e la società che ha noleggiato all'impresa la verticale che si è rotta.

Le ipotesi della procura

La regolarità della posizione dei lavoratori e il rispetto delle norme di sicurezza sono alcuni degli aspetti al centro dell'indagine della Procura di Napoli sulla morte dei tre operai precipitati ieri nel vuoto dopo la caduta del cestello elevatore sul quale stavano lavorando. Si cerca conferma anche a un particolare importante: gli operai non indossavano caschi e non erano allacciati a cinture di sicurezza che avrebbero impedito la caduta nel vuoto.

Il montacarichi non ha retto il peso?

Tra le ipotesi formulate quella che non avrebbe retto al peso eccessivo – quello dei tre operai e da un rotolo di bitume – la parte alta della colonna a cui era agganciato il cestello che, dopo il cedimento di alcuni componenti, si è ribaltato facendo precipitare nel vuoto i lavoratori.

Non si ferma quindi in queste ore il lavoro della Procura di Napolii, con il procuratore aggiunto Antonio Ricci e con il sostituto Stella Castaldo. Dopo un primo sopralluogo sul luogo dell'incidente, gli inquirenti analizzeranno i dati tecnici del cestello e dell'intera struttura a cui era collegato, per verificare se, effettivamente, era in grado di sopportare quel carico. I magistrati della sesta sezione ‘Lavoro e Colpe professionali’ hanno chiesto la documentazione e attendono di avere un quadro più completo.

“Campania maglia nera: 25 morti sul lavoro in 6 mesi”

"In Italia ogni sei ore muore un operaio sul lavoro. La Campania è maglia nera: 25 morti sul lavoro solo nei primi mesi dell'anno, terza regione in classifica”. È il resoconto dell'europarlamemtare Ruotolo.

"Lo diciamo da sempre: servono investimenti nella prevenzione. E prevenzione significa formazione, assunzioni regolari, contrasto alla precarietà. Prevenzione significa anche una Procura nazionale sul lavoro, più ispettori, controlli reali e continui nei cantiei”, dice il politico napoletano.

"La cosiddetta ‘patente a punti', sbandierata dopo la strage al cantiere Esselunga di Firenze, si è rivelata un fallimento. Un'altra illusione. I dati dell'Anmil parlano chiaro: nei primi cinque mesi di quest'anno gli infortuni mortali sul lavoro sono aumentati del 4,6%. E quante di queste morti si sarebbero potute evitare, se ci fossero state davvero le imbracature, i controlli, la volontà di tutelare le persone prima del profitto? La sicurezza non è un costo: è un diritto. Non possiamo più permettere che lavorare significhi rischiare la vita", conclude Ruotolo.