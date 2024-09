Napoli: identificato il corpo carbonizzato a Pianura. “Giovane vicino al baby boss”

Napoli, 2 settembre 2024 – Il corpo trovato ieri dalla Squadra mobile di Napoli tra le sterpaglie incendiate in zona Pianura ha un nome: si tratta Gennaro Ramondino, di 20 anni, ritenuto uomo di fiducia del baby boss Massimiliano Santagata.

Quest’ultimo è a capo di un gruppo malavitoso emergente, sgominato dalla polizia ad agosto con il suo arresto e con quello di altri due giovani. A tutti e tre è stato contestato il coinvolgimento nel tentato omicidio di un rivale risalente allo scorso maggio a cui avrebbero preso parte complessivamente cinque persone.

Ramondino aveva solo un piccolo precedente alle spalle, ma nessuna condanna. Già due anni fa aveva subito un agguato. Non si esclude si possa essere davanti a un episodio di vendetta.

Ieri i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme in un campo, per poi imbattersi in un cadavere carbonizzato. Poche ore dopo, è stata riferita la presenza di tre fori da proiettile, lasciando quindi ipotizzare che si tratti di omicidio. Tutto sembra portare a un’esecuzione di tipo camorristico: il rogo sarebbe stato un tentativo di cancellare le tracce.

Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto per delineare dinamica e movente del presunto omicidio.