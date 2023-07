Nola, accoltellato nel parcheggio per una lite su una gomma bucata: 20enne arrestato per omicidio aggravato

Nola (Napoli), 30 luglio 2023 – Chiede una mano al vigilante del parcheggio per sostituire la gomma bucata dell’auto, ma l’addetto alla sorveglianza si rifiuta di aiutarlo. Ne nasce un diverbio, i due litigano, finché il vigilante, un ragazzo di 20 anni, tira fuori un coltello e sferra diversi fendenti contro l’automobilista.

Morto a 28 anni per futili motivi

É questa la ricostruzione più plausibile a cui sono arrivati gli agenti del commissariato di Nola il giorno dopo l’omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 luglio nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” poco fuori Napoli, dove è stato ucciso Domenico Esposito, 28 anni di Acerra, con un colpo che l’ha trafitto al petto.

Arrestato a 20 anni per omicidio aggravato

L'aggressore, un 20enne incensurato residente nel quartiere di Secondigliano e addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commerciale, è stato tratto in arresto per omicidio aggravato dai futili motivi e dall'utilizzo dell'arma. Per ricostruire la dinamica dei fatti gli inquirenti hanno visionato le immagini dalle telecamere di videosorveglianza del settore “Ischia” del parcheggio in cui è avvenuto l’omicidio e raccolto le testimonianze di presenti.