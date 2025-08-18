Omicidio a Melito, ispettore di polizia accoltellato durante una lite in casa. Fermato il figlio della compagna

Napoli, 18 agosto 2025 – Una lite familiare è finita in tragedia stasera a Melito. Sarebbe questo il movente dell'omicidio del 58enne Ciro Luongo, l'ispettore di polizia aggredito a coltellate nella sua abitazione nel Napoletano. Le indagini sono partite immediatamente dopo l’aggressione mortale e, poche ore dopo, è stato fermato il 21enne Roberto M., il figlio della compagna dell'uomo.

Morto dissanguato davanti alla compagna

Da quanto si apprende, in casa erano presenti altre persone – tra cui la compagna, mamma del 21enne fermato – quando si è consumata la tragedia, intorno alle 21 in viale delle Margherite. Testimoni che i carabinieri della compagnia di Marano, intervenuti per primi, e i colleghi della vittima della Polizia di Stato stanno ascoltando in queste ore per chiarire il movente e la dinamica dell’omicidio. L’ispettore era in forza al commissariato di Giugliano in Campania.

Ucciso con un coltello da cucina

Il ragazzo è stato fermato a casa del padre. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la lite, iniziata tra le urla e poi trascesa in tragedia. Ad un certo punto è comparso un coltello da cucina con cui Ciro Luongo è stato colpito in varie parti del corpo. Ad ucciderlo è stato un fendente al torace.

Una volta arrivati sul posto i soccorritori del 118, l'uomo era già morto dissanguato, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti, tra i quali la compagna. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli nord, stanno cercando di ricostruire tutte le fasi della tragica vicenda e ad accertare le responsabilità.

Chi era Ciro Luongo

Luongo era originario del rione Gescal a Miano, quartiere della periferia Nord di Napoli, ma da tempo prestava servizio a Giugliano in Campania. Sotto choc colleghi e amici di Luongo, considerato un poliziotto di grande esperienza, benvoluto da chi lavorava con lui e ne ricorda con post sui social le doti umane e professionali