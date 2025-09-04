Giovedì 4 Settembre 2025

Napoli
Donna accoltellata dal marito reagisce e lo uccide davanti alla figlia. Dramma a Napoli
4 set 2025
REDAZIONE NAPOLI
Donna accoltellata dal marito reagisce e lo uccide davanti alla figlia. Dramma a Napoli

L’omicidio nel cuore della notte. A chiamare la polizia è stata la stessa donna, ricoverata ora in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. Non è in pericolo di vita

Polizia, foto generica

Polizia, foto generica

Napoli, 4 settembre 2025 – Lui l’aveva aggredita, ferendola con un coltello. Lei ha reagito e lo ha accoltellato a sua volta, uccidendolo. Il tutto, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, davanti agli occhi della figlia. L’omicidio è avvenuto la notte appena trascorsa a Napoli, tra le 2.30 e le 2.45, in via Sant’Arancgelo a Baiano, nel quartiere Vicaria Marcato

Stando alle prime informazioni, sarebbe stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo e la donna ferita. I sanitari del 118, anche loro arrivati in loco, hanno trasportato la ferita all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stata ricoverata in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, la sua posizione è al momento al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli. Il contesto sembra quello di un dramma familiare.

Posta sotto sequestro la salma dell’uomo. Prima del ricovero, la donna ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di averlo poi colpito a sua volta, ferendolo mortalmente. 

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata

