Donna accoltellata dal marito reagisce e lo uccide davanti alla figlia. Dramma a Napoli

Napoli, 4 settembre 2025 – Lui l’aveva aggredita, ferendola con un coltello. Lei ha reagito e lo ha accoltellato a sua volta, uccidendolo. Il tutto, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, davanti agli occhi della figlia. L’omicidio è avvenuto la notte appena trascorsa a Napoli, tra le 2.30 e le 2.45, in via Sant’Arancgelo a Baiano, nel quartiere Vicaria Marcato.

Stando alle prime informazioni, sarebbe stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo e la donna ferita. I sanitari del 118, anche loro arrivati in loco, hanno trasportato la ferita all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stata ricoverata in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, la sua posizione è al momento al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli. Il contesto sembra quello di un dramma familiare.

Posta sotto sequestro la salma dell’uomo. Prima del ricovero, la donna ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di averlo poi colpito a sua volta, ferendolo mortalmente.

Notizia in aggiornamento