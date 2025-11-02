Napoli, ucciso a 18 anni in strada. Il colpo esploso da uno scooter a Boscoreale

Napoli, 2 novembre 2025 – Morire a 18 anni per un colpo di pistola. È successo a Boscoreale, periferia di Napoli, dove Pasquale Nappo, appena maggiorenne, è stato trafitto da un proiettile, l’unico sparato da uno scooter mentre era con un gruppo di amici. La vittima era incensurata.

Secondo una ricostruzione ancora non ufficiale, il giovane, che faceva l’operaio, si trovava in piazza Pace con amici quando, verso le 2.30, sono arrivati due ragazzi in motorino. Hanno esploso un colpo di pistola ad altezza uomo che lo ha colpito all’ascella. Un omicidio mirato. Il 18enne è stato soccorso in fin di vita: è morto appena arrivato all’ospedale di Castellammare di Stabia. Qui sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per le indagini.

Le immagini delle le telecamere di videosorveglianza della zona, che gli inquierenti stanno controllando, potrebbero aver ripreso lo scooter in fuga. Da chiarire, al momento, la dinamica e il movente dell'agguato: non è esclusa, al momento, l'ipotesi del regolamento di conti.

In aggiornamento