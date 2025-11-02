Domenica 2 Novembre 2025

Napoli
Napoli, ucciso a 18 anni in strada. Il colpo esploso da uno scooter a Boscoreale
2 nov 2025
REDAZIONE NAPOLI
Pasquale Nappo, operaio, era incensurato. Un agguato nel cuore della notte: non si esclude la pista del regolamento di conti

Il bossolo di un proiettile a terra (immagine di archivio Businesspress)

Per approfondire:

Napoli, 2 novembre 2025 – Morire a 18 anni per un colpo di pistola. È successo a Boscoreale, periferia di Napoli, dove Pasquale Nappo, appena maggiorenne, è stato trafitto da un proiettile, l’unico sparato da uno scooter mentre era con un gruppo di amici. La vittima era incensurata

Secondo una ricostruzione ancora non ufficiale, il giovane, che faceva l’operaio, si trovava in piazza Pace con amici quando, verso le 2.30, sono arrivati due ragazzi in motorino. Hanno esploso un colpo di pistola ad altezza uomo che lo ha colpito all’ascella. Un omicidio mirato. Il 18enne è stato soccorso in fin di vita: è morto appena arrivato all’ospedale di Castellammare di Stabia. Qui sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per le indagini. 

Le immagini delle le telecamere di videosorveglianza della zona, che gli inquierenti stanno controllando, potrebbero aver ripreso lo scooter in fuga. Da chiarire, al momento, la dinamica e il movente dell'agguato: non è esclusa, al momento, l'ipotesi del regolamento di conti.

In aggiornamento 

