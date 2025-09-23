Nubifragio a Ischia, strade come fiumi: auto dei carabinieri trascinate via dall’acqua

Napoli, 23 settembre 2025 – Bomba d'acqua sul Golfo di Napoli, strade come torrenti e auto trascinate via dalla furia dell’acqua. Tra le vetture sommerse dall’abbondante pioggia caduta a partire dalle 8.30 di stamane, anche quelle dei carabinieri di Forio d'Ischia. Il violento nubifragio che si è abbattuto sull'isola d'Ischia ha anche sviluppato una tempesta di fulmini. A Ischia Porto la scuola dell'infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle abbondanti infiltrazioni di acqua dal tetto.

Strade come torrenti a Ischia, auto dei carabinieri trascinata dall'acqua (foto X)

A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d'acqua in località Monterone del Comune di Forio, che ha trascinato le due auto dei militari, parcheggiate negli appositi stalli di sosta. Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d'acqua diminuisca. Sempre a Forio un fulmine ha colpito un’abitazione ma senza conseguenze gravi. Al momento non si segnalano feriti.

L'intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l'isola con svariati allagamenti, strade impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei vigili del fuoco. Sono diversi i comuni isolani che hanno emanato avvisi alla popolazione, consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all'esterno. In particolare, se non strettamente necessari, si raccomanda di evitare gli spostamenti a piedi o in auto.

Allagamenti e disagi vengono segnalati anche a Barano e Casamicciola: in quest'ultimo comune si registrano colate di fango e terriccio soprattutto nelle zone alte, già colpite dal devastante alluvione del 2022. Problemi sono segnalati anche a Lacco Ameno, dove il corso principale risulta allagato.