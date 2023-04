"Non accedere barbecue con l'alcol, rischi la vita": appello dal Cardarelli

Napoli, 9 aprile 2023 - "Non accendere il barbecue con l'alcol, rischi la vita": è questo l'appello che arriva dal reparto terapia intensiva grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli che ogni anno, in occasione della Pasquetta, è chiamato a prendersi cura di nuovi pazienti vittime di gravi ustioni causate dall'esplosione dell'alcol adoperato per accendere il fuoco. È ancora troppo diffusa, infatti, la pratica di alimentare brace o focolare spruzzando alcol dalla bottiglia direttamente sul fuoco e, data l'elevata infiammabilità dei liquidi, capita spesso che la fiamma risalga la linea dello spruzzo e faccia esplodere la bottiglia tra le mani dell'utilizzatore.

Nel 2022 103 pazienti: metà per l'uso dell'alcol

Dice Romolo Villani, direttore della Terapia intensiva Grandi ustionati: "Nel 2022 abbiamo assistito 103 pazienti presso il nostro centro, oltre la metà di essi era arrivata a noi per incidenti verificatisi utilizzando l'alcol per accendere il fuoco o alimentare la brace; quindici tra queste persone sono decedute nonostante le nostre cure. I pazienti che arrivano a noi a seguito di questo tipo di incidenti sono diversi in base alla stagione; d'inverno si tratta di anziani che accendono il focolare, in primavera ed estate sono giovani che alimentano il barbecue. L'appello che rivolgiamo a tutti è di prestare la massima attenzione nell'accensione di fuochi e barbecue, evitando sempre l'utilizzo di alcol per alimentare la fiamma; per una leggerezza di pochi istanti si rischiano la morte o gravi danni permanenti".