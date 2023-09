Neonata trovata morta in culla a Caserta: scottature e lividi sul corpo

Caserta, 2 settembre 2023 – Neonata trovata morta nella culla, sul corpo scottature ed ecchimosi. È giallo sulla bimba di un mese e mezzo ritrovata senza vita in un'abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano. A dare l’allarme sono stati i genitori, la coppia ha già due figli di pochi anni ed è molto giovane.

A nulla è servito l’arrivo del 118, quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E i carabinieri, allertati dai sanitari, hanno constatato i lividi e le tracce di bruciature sul corpicino della neonata.

Le indagini

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per dare avvio alle indagini e ha disposto l'autopsia, che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì all'ospedale di Caserta. I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno già ascoltato i genitori della piccola, la cui versione dei fatti sarà oggetto di verifiche. Proprio per capire cosa è accaduto, i carabinieri hanno sequestrato i cellulari della coppia: nelle prossime ore saranno passati al setaccio telefonate e messaggi in chat. Secondo quanto appreso da fonte stampa, il contesto famigliare della neonata non è di degrado: nessun problema con la giustizia tra i parenti.