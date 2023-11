Napoli-Union Berlino, scontri con le forze dell’ordine, danni a negozi e auto in sosta: arrestati 11 ultras tedeschi, in arrivo i Daspo internazionali

Napoli, 8 novembre 2023 – Disordini in centro nella notte, con danni ai negozi nella zona di piazza Dante e alle auto in sosta e scontri con le forze dell’ordine, causati da gruppi di ultras tedeschi, arrivati ieri in città per la a partita di Champions Napoli-Union Berlino in programma oggi alle 18.45 allo stadio Maradona. Undici supporter tedeschi sono stati arrestati in flagranza ieri sera dalla Digos di Napoli per i gravi disordini avvenuti in centro. Si tratta di appartenenti ai gruppi ultras più oltranzisti della tifoseria della squadra tedesca, nonché della tifoseria del Borussia Monchengladbach, storica rivale di quella partenopea e gemellata con l'Union Berlino. La polizia contesta loro il reato di devastazione, in arrivo i Daspo internazionali con procedura d’urgenza.

Cosa è accaduto

Tensione nella tarda serata di ieri a Napoli fra gli ultras dell'Union Berlino e le forze dell'ordine. I sostenitori della squadra tedesca si sono resi protagonisti di tafferugli lungo corso Umberto ed in via Medina, non lontano dalla Questura. Dopo essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli nella stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, hanno formato un gruppo compatto di circa 300 persone e, vestiti con felpe bianche e incappucciati, hanno attraversato il centro della città devastando alcuni negozi a piazza Dante e nei suoi dintorni. Poi il lancio di oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Al termine degli scontri si sono registrati feriti e una decina di fermi. Intanto, l'Union Berlino, sul sito ufficiale, ha raccomandato ai suoi sostenitori di indossare abbigliamento con i colori della squadra solo all'interno dello stadio.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui