Napoli-Salernitana disordini: auto devastate e fumogeni accessi dai tifosi sulla metropolitana

Napoli, 1 maggio 2023 - All'indomani del match Napoli-Salernitana al Maradona, si fa la conta dei disordini registrati durante i controlli. Nel bilancio della giornata di ieri anche i disagi causati da gruppi di tifosi che hanno acceso dei fumogeni facendo scattare l'allarme e affumicando la metropolitana. La denuncia social del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: "Un fumogeno è stato acceso ieri su un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Come ci hanno raccontato i presenti, qualche emerito idiota, al goal degli azzurri, ha ben pensato di accendere il fumogeno in treno al momento della partenza tra le fermate di Mergellina e Leopardi. In pochi attimi il convoglio è stato completamente invaso dal fumo. Il treno, come ci hanno riferito, è stato bloccato in galleria per circa un'ora, e tanti cittadini, a causa del fumo e della puzza, hanno accusato malori", ha commentato, in una nota, Borrelli.

"Momenti di panico e di angoscia causati dalla totale follia di qualche imbecille. Questo non è tifo, questa non è un'esultanza. È solo completa idiozia incivile e strafottenza del prossimo - sottolinea - Abbiamo chiesto alle autorità di individuare al più presto il responsabile e di punirlo a dovere anche perché questo episodio ha causato una serie di ritardi successivi degli altri convogli causando enormi disagi ai cittadini che dovevano tornare a casa", conclude il deputato che posta anche le foto di decine di auto sfondate e vandalizzate parcheggiate in piazzale D’Annunzio antistante lo stadio Maradona durante la partita Napoli – Salernitana. Parabrezza in frantumi, tergicristalli spezzati, tettucci sfondati e colmi di rifiuti.

Sempre un gruppo di tifosi anche alla stazione centrale con la Circumvesuviana, hanno acceso un fumogeno facendo scattare l'allarme antincendio e affumicando l'intera area nel sottopasso della stazione di piazza Garibaldi.

Controlli al Maradona: quattro Daspo

Mentre quattro persone, di età compresa tra i 21 e i 48 anni, sono state denunciate dalla Polizia ieri in occasione della partita Napoli-Salernitana perché trovate in possesso di fumogeni. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 7 persone per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, di cui 2 per tentativo di accesso senza biglietto e altre 5 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state anche sanzionate amministrativamente. A seguito dei controlli effettuati con l'utilizzo dei lettori ottici portatili, sono stati ritirati 19 biglietti per sospetta irregolarità. Infine, durante i servizi di controllo del perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 4 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia municipale di Napoli ha rimosso 30 auto in sosta vietata.