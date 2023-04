Napoli-Salernitana: tifoso accoltellato fuori dallo stadio Maradona

Napoli, 30 aprile 2023 - Non solo festa a Napoli in attesa dello scudetto, fuori dallo stadio non è mancato il fatto di sangue e l'arresto. Un uomo di 38 anni è stato accoltellato nel quartiere Fuorigrotta, mentre si recava allo stadio Maradona per la partita Napoli-Salernitana. Il 38enne è stato medicato presso il vicino ospedale San Paolo e dimesso con una prognosi i dieci giorni. Secondo quanto si è appreso, il ferimento sarebbe avvenuto dopo una lite per motivi di viabilità.

Forza i tornelli, arrestato

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Napoli per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver forzato i tornelli di ingresso alla curva A dello stadio Maradona. Voleva introdursi all'interno dell'impianto sportivo, senza biglietto, prima dell'inizio di Napoli- Salernitana. Il 28enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri intorno alle 15. Due militari hanno riportato lievi contusioni che sono state medicate. Cinque i giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della Stazione di Bagnoli.