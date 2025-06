Napoli, ragazzina di 11 anni ferita con un’arma ad aria compressa: si cerca chi ha sparato

Napoli, 7 giugno 2025 - Una ragazzina di 11 anni è stata ferita all'addome con un'arma ad aria compressa. E’ accaduto a Striano in provincia di Napoli. Sono in corso le indagini sull'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre la bimba stava passeggiando in via Sarno II traversa. La piccola ha avvertito un forte dolore all'addome ed è stata accompagnata dalla zia nell'ospedale Martiri del Villa Malta a Sarno (Salerno). Lì i medici hanno estratto un pallino metallico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Striano che hanno sequestrato quell'oggetto che dai primi accertamenti sembra essere un pallino per carabina ad aria compressa. Dalle prime indagini pare che ignoti abbiano esploso almeno un colpo di carabina ad aria compressa nella zona dove la piccola aveva accusato il dolore, nei pressi dell'istituto alberghiero. La zona è coperta da sistemi di video sorveglianza che i carabinieri stanno acquisendo per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La bambina è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.