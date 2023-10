Napoli Obliqua, ciclisti in arrivo da tutta Italia per pedalare ai Campi Flegrei

Napoli, 14 ottobre 2023 – Stanno arrivando da tutta Italia i partecipanti di ‘Napoli Obliqua’, uno degli appuntamenti di cicloturismo più conosciuti in Italia. Domani mattina la partenza dalla Mostra d'Oltremare e poi una lunga pedalata tra i luoghi più insoliti e segreti della città per la tappa finale del ‘Napoli Bike Festival 2023’, ormai giunto alla sua 12esima edizione.

La linea di partenza è ‘sold out’, sono 250 i ciclisti iscritti alla manifestazione, “cento in più della carovana del Giro d'Italia”, sottolineano gli organizzatori. Gli appassionati del cicloturismo hanno sfidato la paura del terremoto dei Campi Flegrei – visto che il circuito ad anello dell’evento partirà da Fuorigrotta, il quartiere più vicino allo sciame sismico, e il percorso di quest’anno sarà proprio all’area flegrea – in controtendenza rispetto all’andamento del turismo: tante le disdette registrate nelle ultime settimane dai tour operator.

Con l'80% di presenze proveniente da fuori regione, Napoli Obliqua si conferma un appuntamento importante a livello nazionale nel panorama di eventi cicloturistici perché offre la possibilità di pedalare per le strade sconosciute del capoluogo partenopeo, ammirare le bellezze storico culturali e paesaggistiche, ma anche cimentarsi in una prova sportiva che, nonostante non abbia valenza agonistica, riesce a trasformare la fatica in impresa personale.

La Napoli Obliqua è un progetto di valorizzazione ed attrazione in chiave sostenibile della città, che punta a diventare la più estesa ciclovia urbana in ambito metropolitano. In questi anni sono stati mappati oltre 150 km di percorso suddivisi in tre anelli, quello classico che attraversa il centro città Patrimonio Unesco, quello dell'area del Parco delle Colline Metropolitane e quello dell'area del Parco del Campi Flegrei.

La partenza è prevista domani, domenica 15 ottobre, alle 7.30 dalla Mostra d'Oltremare. Due gli itinerari previsti: il primo, il più lungo, di circa 70 km a/r e un dislivello positivo di oltre 1.000 mt e il secondo, il più breve, di circa 40 km con dislivello positivo di 600 metri. Entrambi sono percorsi ad anello: partenza e arrivo nello stesso luogo, il polo fieristico di Fuorigrotta.

"Con quest'evento si chiude il calendario degli appuntamenti del 2023 del nostro Festival. Siamo orgogliosi del sold out che conferma – spiega Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival –l'attrattività di una Napoli turistica declinata in chiave sostenibile, resta solo il rammarico di non potere offrire ai 250 ciclisti (cento in più della carovana del Giro d'Italia), ai cittadini e ai turisti lo spettacolo di una domenica a piedi, provvedimento che non è stato preso in considerazione dal Comune di Napoli, nonostante la nostra richiesta".

Nell’edizione 2023, Napoli Obliqua toccherà il terzo anello, quello dell'area flegrea, “terra di laghi e vulcani, mare, terme, arte, cultura e natura”, ricordano gli organizzatori. È questa la novità di questa edizione con un percorso inedito, arricchito dal passaggio in aree verdi e boschive insolite e meravigliose con passaggi per i pittoreschi borghi dell'area flegrea. Napoli Obliqua è un evento promosso dall'Asd Napoli Pedala, patrocinato da Comune di Napoli, Comune di Pozzuoli, Comune di Bacoli, Ente Parco delle Colline Metropolitane di Napoli ed è supportato dall'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport e dal centro diagnostico Theo.