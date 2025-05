Napoli, la città festeggia la squadra in corteo sui pullman scoperti

Napoli è in festa: il quarto scudetto della storia azzurra è realtà. La vittoria decisiva contro il Cagliari ha scatenato un’euforia incontenibile in tutta la città, con migliaia di tifosi che hanno invaso le strade per celebrare un traguardo atteso dal 1990. Il popolo partenopeo, avvolto in un mare di bandiere azzurre, ha dato il via a festeggiamenti che promettono di protrarsi per settimane, trasformando Napoli in un palcoscenico di gioia e passione.

Il corteo

Il momento più atteso è arrivato: la squadra campione d’Italia sta sfilando per le vie della città su due bus scoperti, in un corteo che si preannuncia epico. Si stima che circa 100mila tifosi si siano riversati nelle strade per unirsi alla parata, partita alle 15:00 dal suggestivo Molo Luise, nel cuore del lungomare napoletano. Il percorso prevede una sosta a Piazza Vittoria, dove i giocatori saluteranno la folla, prima di fare ritorno al punto di partenza. In un tocco di spettacolarità, la squadra arriverà al Molo Luise direttamente in barca, un omaggio alla tradizione marinara della città.

Maxischermi e misure per i tifosi

Per permettere a tutti di partecipare alla festa, anche a chi non potrà essere fisicamente presente lungo il percorso, il Comune di Napoli ha predisposto l’installazione di quattro maxischermi nelle aree limitrofe al corteo. Questi schermi trasmetteranno in diretta ogni momento della parata, garantendo che nessuno perda l’occasione di celebrare il trionfo azzurro. Le autorità hanno inoltre annunciato misure di sicurezza straordinarie per gestire l’enorme afflusso di persone, con un dispiegamento di forze dell’ordine e presidi medici lungo tutto il tragitto.

Un amore viscerale per gli azzurri

L’entusiasmo per il quarto scudetto riflette il legame indissolubile tra Napoli e la sua squadra. Dalle piazze del centro storico a Fuorigrotta, dai Quartieri Spagnoli a Posillipo, la città è un tripudio di canti, cori e fuochi d’artificio. “È una gioia che non si può descrivere, è il nostro orgoglio”, ha dichiarato un tifoso ai microfoni di una radio locale. La vittoria contro il Cagliari, arrivata con una prestazione dominante, ha sancito il ritorno del Napoli sul tetto d’Italia, sotto la guida di un allenatore e di una squadra che hanno saputo conquistare il cuore dei supporters.

Verso un mese di celebrazioni

I festeggiamenti non si fermeranno al corteo di oggi. La città si prepara a un mese di eventi, concerti e iniziative per celebrare il trionfo. Locali, ristoranti e piazze ospiteranno serate a tema, mentre i tifosi già sognano la prossima stagione, con l’obiettivo di difendere il titolo e puntare alla Champions League. Per ora, però, Napoli si gode il momento: il quarto scudetto è un sogno che si è avverato, e la città ha cominciato a festeggiarlo come solo lei sa fare.