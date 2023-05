Napoli-Fiorentina, salta il blocco del traffico domenica 7 maggio in città

Napoli, 6 maggio 2023 - Continua la festa per il Napoli Campione d'Italia, ma non si ripeteranno in occasione della partita Napoli-Fiorentina in programma domani domenica 7 maggio allo stadio allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta i varchi per il blocco del traffico nel centro della città, in vigore nelle precedenti partite del Napoli contro la Salernitana e l'Udinese.

Nessuna zona rossa

Stop alla zona rossa. La decisione è emersa a conclusione della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina. Il dispositivo in vigore nel quadrante di Fuorigrotta sarà quello generalmente previsto per gli incontri casalinghi del Napoli, con una particolare attenzione alla sosta che sarà in larga parte vietata come previsto dall' ordinanza della Municipalità, e con il ricorso alla rimozione con 20 carri attrezzi che saranno operativi per l'intera giornata.

Divieto di sosta

Il sindaco Manfredi, per motivi di ordine pubblico e di viabilità, ha firmato una nuova ordinanza che scatterà in alcune strade della Municipalità 10, già a partire dalle ore 23.00 di questa sera sabato 6 maggio fino alle ore 02.00 del 8 maggio 2023, dove è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) lungo le strade qui indicate:

via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra viale Augusto e via Galeota;

via Galeota;

via Jacopo de Gennaro;

via Tansillo, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e via Jacopo de Gennaro;

piazzale D’Annunzio;

tutte le aree di parcheggio di piazzale D’Annunzio da via Pirandello a via Cinthia;

area di sosta data in concessione alla SSC Napoli ubicata in Piazzale D’Annunzio e delocalizzazione della stessa su via Marconi;

via Pirandello, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e piazzale D’Annunzio;

via Marconi, ad eccezione dei soli autoveicoli originariamente accreditati dalla SSC Napoli per il predetto parcheggio dato in concessione su piazzale d’Annunzio

Orari dei mezzi pubblici

Palazzo San Giacomo ha previsto trasporti straordinari dei mezzi pubblici fino alle ore 2,00 di notte per la Metropolitana (Linea 1) e Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina.

Piano sicurezza: 250 agenti in campo

Previsti inoltre presidi delle forze dell'ordine in alcuni punti sensibili della città: piazza Municipio, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito, piazza Dante e Lungomare. Per la Polizia locale saranno 250 gli agenti impegnati nei vari presidi e a Fuorigrotta, dove si partirà già dalle 6.30 del mattino per arrivare poi ad un servizio rafforzato dalle ore 15 in poi.

Per le auto prelevate dai carri attrezzi sarà possibile procedere allo svincolo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica presso l'Unità Fuorigrotta della Polizia locale, in via Diocleziano e, dopo le ore 22, direttamente in via Santa Maria del Pianto.