Napoli, 8 Giugno 2021 - Duro colpo alla criminalità organizzata di Napoli da parte delle forze dell'ordine. All'alba di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea hanno applicato 31 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, accusate di appartenere o di aver favorito il clan Amato-Pagano, tra i più potenti di Napoli, e che ha la sua roccaforte nel quartiere Scampia.

31 arresti

Tra questi 22 sono stati portati in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, aggravati dal "metodo mafioso". Contestualmente, sono in corso, tra Campania, Molise ed Emilia Romagna, sequestri di beni immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 25 milioni di euro.