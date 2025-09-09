Napoli 2500, è nata l’AppSirena: un viaggio nella memoria che trasforma la città in un paesaggio musicale

Napoli, 9 settembre 2025 – Vedi Napoli e poi ascolta. Si chiama AppSirena, ed è scaricabile gratuitamente da oggi, 9 settembre, dai principali store: trasforma palazzi, piazze e strade di Napoli in un paesaggio musicale urbano. Il progetto, ideato da Mauro Gioia, prodotto dal Comune di Napoli e da Giano Bifronte, rientra nel programma di Napoli 2500, la rassegna che celebra i 2.500 anni dalla fondazione di Neapolis (il nome antico del capoluogo partenopeo) con oltre 2.500 eventi diffusi durante tutto l’arco dell’anno, fino al 21 dicembre.

Alla conferenza stampa di presentazione della App sono intervenuti l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, la direttrice artistica di Napoli 2500, Laura Valente, la coordinatrice scientifica, Anita Pesce e l’ideatore del progetto.

La novità dell'AppSirenza

AppSirena consente di camminare per Napoli e ascoltare, grazie alla geolocalizzazione, incisioni musicali storiche legate ai luoghi attraversati. Case, teatri, café-chantant, conservatori e strade diventano porte d’accesso a voci e musiche registrate a partire dalla fine dell’Ottocento. È un viaggio che intreccia memoria e tecnologia, restituendo alla città le testimonianze di poeti, cantanti e musicisti tra il 1896 e il 1940 – da Libero Bovio a Salvatore Di Giacomo, da Elvira Donnarumma a Raffaele Viviani – e trasformando Napoli in un museo sonoro diffuso, racchiuso in un enorme jukebox a cielo aperto.

La musica per scoprire la città

Per Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, “l’app è uno strumento che valorizza il nostro patrimonio immateriale e arricchisce l’esperienza dei visitatori. È un invito a scoprire Napoli attraverso la musica e i suoi luoghi simbolo”.

Questa app, sottolinea Laura Valente, direttrice artistica di Napoli 2500, “ci è sembrata necessaria all’interno delle Celebrazioni. Napoli torna a cantare, non per nostalgia ma per riconoscersi, attraverso un uso della tecnologia che non rincorre la novità fine a sé stessa, ma si mette al servizio della memoria. Con questa app la canzone napoletana ritrova la sua voce nella città reale, nei luoghi dove è nata, tra la gente per cui è stata scritta. Per poi ritrovare gli stessi luoghi e voci in altre città del mondo, da Parigi a Buenos Aires, grazie a partnership istituzionali e artistiche prestigiose”.

Un archivio di 12mila dischi

“Mi piaceva l’idea di condividere con cittadini e turisti questa mia raccolta, che ha impegnato gran parte della mia vita. Dal momento che a Napoli si è sempre favoleggiato di un museo della canzone napoletana, quella di trasformare la città in un museo a cielo aperto mi sembrava una missione da compiere”, racconta a QN Mauro Gioia.

“È un’app gratuita, democratica, nella quale sono presenti artisti famosissimi e sconosciuti, canzoni famosissime e altre sconosciute ma altrettanto belle. Tutto ciò ha reso la nostra canzone grande. Ed è bella l’idea che si cammini per la città ascoltando queste antiche canzoni legate alle strade e alle piazze, dove gli artisti sono nati, cresciuti o hanno lavorato”.

Alla base del progetto c’è la collezione privata di circa 12.000 dischi a 78 giri raccolti da Gioia in oltre quarant’anni di ricerca. Parte di questo patrimonio è già stata digitalizzata dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e riconosciuta come “bene immateriale”. Il rilascio del 9 settembre comprenderà: 16 percorsi geolocalizzati, 500 brani, 135 ritratti illustrati, 33 categorie tematiche, 167 interpreti e 300 schede biografiche.